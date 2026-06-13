Χανιά: Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση - Προσήχθησαν 62 άτομα, συνελήφθησαν οι 14

Κοινή επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Χανίων, όπου είχαν εγκατασταθεί αυτοσχέδια παραπήγματα από ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που υλοποιεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων κατά τη θερινή περίοδο για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, προσήχθησαν 62 ημεδαποί, συνελήφθησαν 14 ημεδαποί, εκ των οποίων 7 ανήλικοι, ελέγχθηκαν 12 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι συλλήψεις αφορούσαν σε: «8 άτομα για μη έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, 5 άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, 1 άτομο για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας».

Όπως επισημαίνεται από πλευράς της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, «Οι οργανωμένες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Κρήτης, με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, την πρόληψη της παραβατικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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