Στις 2 Αυγούστου 1959, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, γνωστός σε όλους μας ως Πελέ, σκόραρε το πιο όμορφο γκολ της καριέρας του, ένα από τα θεαματικότερα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου: τρία συνεχόμενα «σομπρέρο» (κρεμαστή ντρίμπλα) χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Ωστόσο, το θρυλικό «Gol da Rua Javari», που πολλοί πιθανολογούν ότι πρόκειται για το ομορφότερο γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, δεν καταγράφηκε ποτέ σε βίντεο.

Η Google DeepMind συνεργάστηκε με ιστορικούς, αθλητικούς δημοσιογράφους, θρύλους του ποδοσφαίρου και την οικογένεια του Πελέ για να αναδημιουργήσουν με Τεχνητή Νοημοσύνη αυτή τη χαμένη στιγμή της ιστορίας και να τη μοιραστούν με τον κόσμο.



Για να το πετύχουν αυτό, ομάδες από τη Google DeepMind χρησιμοποίησαν μοντέλα όπως τα Gemini Omni και Veo για να μετατρέψουν ιστορικά «θραύσματα» σε κινούμενες εικόνες, γυρισμένες στο αρχικό γήπεδο με αυθεντικές στολές και μια vintage μπάλα.



Το πρότζεκτ δημιουργήθηκε σε πλήρη συνεργασία με την Pelé Brand, τους επίσημους διαχειριστές της κληρονομιάς του Πελέ.



Το βίντεο του γκολ εκτίθεται στο Μουσείο Πελέ στο Σάντος της Βραζιλίας, με πολλούς να μένουν με το στόμα ανοιχτό για την αληθοφάνεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

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