Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Κλοπή

Παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπης που του είχε απαγγελθεί μετατράπηκε σε ληστεία.

Ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε και για το αδίκημα της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκης, υποθεση για την οποία είχε ασκηθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

«Υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί» λέει ο δικηγόρος του 28χρονου Αιγύπτιου

Την πεποίθηση ότι «υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί στον Τύπο» σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, εξέφρασε ο συνήγορος του 28χρονου κατηγορούμενου από την Αίγυπτο.

«Έχω λάβει την εντολή να υπερασπιστώ τον κατηγορούμενο στην υπόθεση ήδη από την Παρασκευή, όχι μέσω νομικής βοήθειας. Έλαβα ένα τηλέφωνο στο οποίο μου ζήτησε να μεταβώ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου εκρατούντο. Είχαμε μια συνομιλία. Από αυτή τη συνομιλία εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να τον αναλάβω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί ενδεχομένως στον Τύπο. Δεν είναι έτσι όλα όπως παρουσιάζονται» σημείωσε ο κ. Χρήστος Ψαρράς.

Ο συνήγορος του συλληφθέντα εξέφρασε στη συνέχεια «τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του (εκλιπόντος). Ήταν ένας άνθρωπος που διακόνησε την ποινική δικαιοσύνη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και σίγουρα η απώλειά του είναι αισθητή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να μπω στην ουσία της υποθέσεως σε σχέση με το τι είπε ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον για το βασικό αδίκημα. Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν ληστεία η οποία μεταβλήθηκε κατηγορία. Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία. Ήταν η κατηγορία της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ήταν η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου. Για το οποίο είχε βγει το ένταλμα το '24». Κλείνοντας, ο κ. Ψαρράς τόνισε ότι δεν θα μπει στην ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι «η προδικασία σε όλες τις, σε όλες τις δίκες, διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν είμαι διατεθειμένος να την παραβιάσω».

Πηγή: skai.gr

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