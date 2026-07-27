Απίστευτες εικόνες εξασφάλισε o skai.gr από κρητικά πανηγύρια, κατά τα οποία τα μέλη της Μαφίας της Κρήτης - πρόκειται για την υπόθεση στην οποία εμπλέκονται 90 άτομα - χρησιμοποιούν πραγματικά βαρύ οπλισμό, υπό τη «δικαιολογία» της παράδοσης της μπαλωθιάς, δίπλα σε κόσμο που προσπαθεί να καλυφθεί και να κλείσει τα αυτιά του, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα, κοντά να βρίσκονται μικρά παιδιά.

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Πρόκειται για μία υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς σήμερα είναι και οι απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί κατηγορία για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Αμφότεροι φέρονται να συνέτασσαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις.

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Δείτε κι άλλο υλικό από τις μπαλωθιές

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Πηγή: skai.gr

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