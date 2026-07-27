Παρίσι: «Ο Αλλάχ με διέταξε» είπε ο δράστης που επιτέθηκε με μαχαίρια σε τρεις γυναίκες - Δείτε βίντεο

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρια σε τρεις γυναίκες κοντά στο Πορτ ντε Κλισί, στο Παρίσι, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Ο άνδρας επιτέθηκε στις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, με δύο κουζινομάχαιρα και τραυμάτισε σοβαρά τις δύο από αυτές.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ και η γνησιότητά του επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters δείχνει έναν άνδρα με μακριά μαύρα μαλλιά, που φορά κρεμ φόρμα και κρατά από ένα μεγάλο μαχαίρι σε κάθε χέρι, να μαχαιρώνει και να προσπαθεί να επιτεθεί σε μια νεαρή γυναίκα. Είναι ασαφές αν η γυναίκα αυτή τραυματίστηκε.

Islamic knife attack in Paris; several women injured. Ban Islam in Europe: do it for your children. pic.twitter.com/EKuCvAEH0j — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 27, 2026

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο ίδιος άνδρας έχει ακινητοποιηθεί στο έδαφος από περαστικούς, ενώ τα δύο μαχαίρια είναι πεσμένα εκεί κοντά, σε μια διάβαση πεζών.

«Ο Αλλάχ με διέταξε», φέρεται να είπε ο άνδρας αυτός.

BREAKING:



Mass-stabbing attack in France.



A man has been arrested after randomly stabbing 3 women on the streets of Paris. Some of the victims have life-threatening injuries. pic.twitter.com/UlWXcorvkG — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2026

Ο Νουνιές διευκρίνισε ότι ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από έναν αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας. Ο υπουργός εξήρε το θάρρος του, λέγοντας ότι ήταν «μια γενναία πράξη».

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα και η αστυνομία δεν μπορεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του αφού κατά τη σύλληψή του έλεγε «ασυναρτησίες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Το γραφείο του εισαγγελέα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση.

Νέα περιστατικά βίας με μαχαίρι στη Γαλλία

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρι που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι αρχές έχουν ενισχύσει την αστυνόμευση σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, ενώ κάθε νέο περιστατικό εξετάζεται διεξοδικά ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέεται με εγκληματικές ενέργειες, ψυχιατρικά προβλήματα ή άλλους παράγοντες.

Πηγή: skai.gr

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