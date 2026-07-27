Μία γυναίκα από την Πολωνία σκοτώθηκε στην επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι το θύμα της τραγικής επίθεσης στο Βερολίνο ήταν Πολωνή πολίτης. Απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στα αγαπημένα πρόσωπα του θύματος», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζιέτζ Βέβιορ στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η 65χρονη, είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της. Η τελευταία επέζησε της επίθεσης.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω στο πλήθος και με μαχαίρι ο βράδυ του Σαββάτου από τον Αμπντούλ Μπαλούτ, έναν 21χρονο Γερμανό λιβανέζικης καταγωγής, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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