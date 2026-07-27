Ζαχάροβα: Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε νέες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία

Η Ρωσία είναι ανοιχτή να εξετάσει νέες ιδέες και προτάσεις που αφορούν την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η δήλωσή της έρχεται αφού ουκρανική πηγή αποκάλυψε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν πρόταση για κατάπαυση του πυρός στον εναέριο χώρο, την οποία σκοπεύουν να παρουσιάσουν στη ρωσική πλευρά στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Κρεμλίνο είχε αναφέρει ότι δεν έχει λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με νέες ειρηνευτικές προτάσεις, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης την Τρίτη στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

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