Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος με 30 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ - Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός 26χρονου Σύρου προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς στην αποσκευή του εντοπίστηκαν 30 κιλά καπνού ναργιλέ, χωρίς τελωνειακό έλεγχο και χωρίς τις προβλεπόμενες ταινίες ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε 6.439,81 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, προέβησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Συρίας), για παράβαση του Ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

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Συγκεκριμένα, μετά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου προερχόμενου από το λιμάνι του Πειραιά, διενεργήθηκε έλεγχος στον 26χρονο, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εντός της αποσκευής του συνολικά τριάντα συσκευασίες καπνού ναργιλέ συνολικού βάρους 30.000 γραμμαρίων, οι οποίες στερούνταν τελωνειακού ελέγχου και δεν έφεραν την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα και παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (6.439,81 €).



Πηγή: skai.gr

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