Σε πελάγη ευτυχία πλέουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο σύζυγός της, Λεωνής Μαντωνάκης καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Μιχαηλίδου γέννησε χτες, Πέμπτη, το απόγευμα ένα υγιέστατο αγοράκι αγοράκι 3 περίπου κιλών.

«Είναι πολύ εύκολος, πολύ καλός, κουνιέται μόνο το βράδυ που είμαι πιο ήσυχη, την ημέρα που τρέχω δεν με ταλαιπωρεί καθόλου» είχε πει η υπουργός στον ΣΚΑΪ την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Επίσης, ευχήθηκε μετά τη γέννα «το παιδί να είναι τόσο εύκολο, όσο ήταν μέσα στην κοιλιά».

