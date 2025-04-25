Σε πελάγη ευτυχία πλέουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο σύζυγός της, Λεωνής Μαντωνάκης καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Μιχαηλίδου γέννησε χτες, Πέμπτη, το απόγευμα ένα υγιέστατο αγοράκι αγοράκι 3 περίπου κιλών.
«Είναι πολύ εύκολος, πολύ καλός, κουνιέται μόνο το βράδυ που είμαι πιο ήσυχη, την ημέρα που τρέχω δεν με ταλαιπωρεί καθόλου» είχε πει η υπουργός στον ΣΚΑΪ την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Επίσης, ευχήθηκε μετά τη γέννα «το παιδί να είναι τόσο εύκολο, όσο ήταν μέσα στην κοιλιά».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.