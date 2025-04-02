Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε σήμερα στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ για την εγκυμοσύνη της, καθώς μπήκε πια στον μήνα της.

Στην αρχή της εκπομπής, η υπουργός – που περιμένει το πρώτο της παιδί – αποκάλυψε αποκάλυψε ότι είναι αγόρι.

«Είναι πολύ εύκολος, πολύ καλός, κουνιέται μόνο το βράδυ που είμαι πιο ήσυχη, την ημέρα που τρέχω δεν με ταλαιπωρεί καθόλου» είπε χαμογελαστή.

Μάλιστα, ευχήθηκε μετά την γέννα «το παιδί να είναι τόσο εύκολο, όσο ήταν μέσα στην κοιλιά».

Στη συνέχεια είπε συνειδητοποίησε ότι η προχωρημένη εγκυμοσύνη της ήταν κοινωνικό πρόβλημα, όταν πριν από μερικές ημέρες απαντούσε σε ερώτηση στη Βουλή.

«Σκέφτηκα ξαφνικά ότι δεν έχει ξαναϋπάρξει γυναίκα που έχει μέσα της μωρό, να απαντάει από τα κυβερνητικά έδρανα. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί στη χώρα μας , στην καθημερινότητα, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες έγκυες γυναίκες που εργάζονται μέχρι την τελευταία ημέρα» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Δείτε το απόσπασμα από την αρχή του βίντεο:

Πηγή: skai.gr

