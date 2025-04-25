Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου ενός 29χρονου στελέχους του Λιμενικού Σώματος που βρέθηκε απαγχονισμένος , βαριά χτυπημένος και μέσα στα αίματα τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα, στο Σίγρι της δυτικής Λέσβου, από τον σταυρό στο ξωκκλήσι της Παναγίας της Φανερωμένης.

Ο 29χρονος λιμενικός υπηρετούσε στην υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών από τη θέση του χειριστή σκύλου Κ9 ενώ το τελευταίους μήνες βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, αφού είχε τραυματιστεί εν ώρα υπηρεσίας, όταν ένας φυγόποινος οδηγός που είχε καταδικαστεί για κλοπές και άλλα αδικήματα.τον παρέσυρε με το ΙΧ στην προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο στο λιμάνι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες μαρτύρων και συγγενών του, ο 29χρονος είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του λόγω της συμμετοχής του σε επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών. Αν και ο θάνατος του αρχικά αποδόθηκε σε αυτοκτονία, η οικογένεια θεωρεί ότι δεν εξετάστηκε ιατροδικαστικά η σορός ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα της δολοφονίας του.

Κλιμάκιο του ελληνικού FBI στο νησί

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Οι διωκτικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του 29χρονου να σχετίζεται με ανεύρεση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής από το Λιμενικό Σώμα.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε ότι όλο αυτό και με βάσει τα στοιχεία, κάτι τέτοιο θα συνέβαινε μόνο αν ο 29χρονος ήταν «μπλεγμένος, διεφθαρμένος».

Ο αστυνομικός αναλυτής υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή ήχησε «καμπανάκι» στο Εσωτερικών Υποθέσεων, οπότε για αυτό το λόγο το ελληνικό FBI, σε συνεργασία με τους Αδιάφθορούς, συμμετέχει στις έρευνες.

«Όλοι ξέρουν ότι κάπου πήγε και πλακώθηκε. Υπήρξε αντιπαράθεση, προφανώς στο σημείο που βρέθηκε το κινητό και τα παπούτσια του. Πρέπει η σορός να εξεταστεί προσεκτικά, για να δείξει πώς πέθανε, εάν τον χτύπησαν και μετά τον κρέμασαν».

Οι μυστηριώδεις αναρτήσεις αστυνομικού

Πριν 3 ημέρες η οικογένεια του άτυχου 29χρονου κατέθεσε μήνυση κατά εν ενεργεία αστυνομικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, ο οποίος με δημόσια ανάρτησή του φέρεται να κατηγόρησε τον εκλιπόντα για εμπλοκή του σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο αστυνομικός τον Μάιο του 2024, έκανε την εξής ανάρτηση: «Εδώ και πάρα πολύ καιρό σε κάποια υπηρεσία στο νησί μας, έχουν βάλει έναν λύκαρο με χοντρό λαιμό, να φυλάει τα πρόβατα. Ο μάγκας είναι “του σαλονιού και του λιμανιού”. Ελπίζω κάποια στιγμή να βγουν όλα στη φόρα. Κρατήστε την ανάρτησή μου».

Τη μέρα που εντοπίστηκε νεκρός ο 29χρονος, προχώρησε σε ακόμα μία, σημειώνοντας: «Σήμερα βρέθηκε απαγχονισμένος ένας λιμενικός για άγνωστους λόγους. Επειδή πάντα είμαι ειλικρινής, αυτή ήταν η ανάρτησή μου στις 23 Μαΐου 2024 και στο τέλος επισημαίνω κρατείστε την ανάρτησή μου… δε θα πω κάτι άλλο!!».

Ο ίδιος ο εν ενεργεία αστυνομικός υποστήριξε πως είναι φωτομοντάζ και ότι κάποιος χάκαρε τον λογαριασμό του, καθώς η ανάρτηση πλέον δεν υπάρχει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.