Ολοκληρώνονται σήμερα, Σάββατο οι τετραήμεροι εορτασμοί για τον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ. Οι δυο τους αντάλλαξαν χθες όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης σε μια ειδυλλιακή τελετή στον Βοτανικό Κήπο της Κρήτης μέσα στο πράσινο, στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Βοτανικού Πάρκου Χανίων.

Σήμερα, Σάββατο οι εορτασμοί ολοκληρώνονται με ένα μεγάλο beach party στον Πλατανιά Χανίων.

Καλεσμένοι στην ανανέωση των όρκων βρίσκονταν 130 άτομα, οι οποίοι δοκίμασαν μερικές τοπικές λιχουδιές και αναχώρησαν για το μεγάλο γλέντι που ακολουθούσε σε βίλα στη Σούδα.

Σήμερα, ένα δεύτερο γλέντι αναμένεται να δοθεί ένα ακόμα γλέντι με δεκάδες καλεσμένους, μπόλικο φαγητό και πολύ χορό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.