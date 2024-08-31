Την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 41χρονου αλλοδαπού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ως δράστες δύο αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσε, επιπλέον, απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομη είσοδο αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 133,51 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες φέρονται να επιτέθηκαν το βράδυ της 28ης Αυγούστου -από κοινού μαζί με συνεργό τους- με μαχαίρι κατά του 41χρονου, προκαλώντας του τραύμα στον αριστερό ώμο. Στο σημείο είχαν βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση και φυσίγγια. Το θύμα μετά το περιστατικό νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.