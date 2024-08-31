Με νέα μέσα πρόσβασης και χώρους συγκεκριμένων προδιαγραφών θα πρέπει να εξοπλιστούν όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΑμεΑ, εγκύων και ηλικιωμένων.

Πολλά πλοία διαθέτουν ήδη τέτοιους μηχανισμούς, ωστόσο δεν υπήρχε κάποιο σχετικό νομοθέτημα που να προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς έως σήμερα κάτι τέτοιο δεν ήταν υποχρεωτικό.

Γι΄αυτόν τον λόγο το υπουργείο Ναυτιλίας ολοκλήρωσε τη σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος, μετά από διαβούλευση, με το οποίο θα υποχρεώνονται όλες ανεξαρτήτως οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να δημιουργήσουν στα πλοία τους κατάλληλους μηχανισμούς για τη εύκολη πρόσβαση των ατόμων αυτών.

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, αφού υπογραφεί από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και τον υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη αναμένεται να πάρει το «δρόμο» για έγκριση και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι υγιεινής, ασανσέρ πρόσβασης στα καταστρώματα και ειδικές ράμπες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έχουν συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης τα τρία χρόνια και θα αφορούν τα πλοία που είναι σε πλήρη δρομολογιακή λειτουργία, ενώ όποιο καινούργιο πλοίο εισέλθει στην ακτοπλοϊκή αγορά θα πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα.

Το ίδιο θα ισχύει και για τα νέα, υπό ναυπήγηση, «πράσινα» πλοία που θα κατασκευαστούν στη χώρα μας.

