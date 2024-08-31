Κακοποιητική συμπεριφορά από τον πατέρα της κατήγγειλε μια 13χρονη από τον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η καταγγελία έγινε στις 27 Αυγούστου, όταν το «Χαμόγελο του Παιδιού» ειδοποίησε την αστυνομία ότι στο παράρτημα της Πάτρας βρισκόταν η 13χρονη, που έκανε την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας.

«Έχει κακοποιητική συμπεριφορά από τότε που ήμουν 8 ετών. Με βρίζει και με απειλεί. Πριν από λίγες ημέρες με χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και εγώ λιποθύμησα», είπε το κορίτσι στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο πατέρας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών του ενώ αμέσως μετά τις αποκαλύψεις του κοριτσιού ενημερώθηκε ο Αντεισαγγελέας Υπηρεσίας Ανηλίκων ο οποίος και έδωσε εντολή για προστατευτική φύλαξη του παιδιού ενώ διατάχθηκε και άμεση κοινωνική έρευνα.

Η υπόθεση είναι μία από τις δεκάδες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

