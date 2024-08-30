Ολοκληρώθηκε ο γάμος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη με τον σύζυγο του Τάιλερ Μακμπέθ σε μια ειδυλλιακή τελετή μέσα στο πράσινο, στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Βοτανικού Πάρκου Χανίων.

Στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής το ζευγάρι έφτασε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στο χώρο της τελετής ενώ λίγο νωρίτερα είχαν ξεκινήσει να καταφτάνουν οι προσκεκλημένοι τους.

Ένα περιπολικό της αστυνομίας βρισκόταν στην είσοδο του ιδιωτικού δρόμου που οδηγεί στο Βοτανικό Πάρκο εμποδίζοντας την είσοδο σε όσους δεν είχαν προσκληθεί στη γαμήλια τελετή.

Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας και σήμερα ήταν δρακόντεια με το ζευγάρι να προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των προσωπικών τους στιγμών.

Παράλληλα ζήτησαν από τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά τους πριν ξεκινήσει η γαμήλια εορτή.

Ωστόσο, οι εορτασμοί για σήμερα δεν σταμάτησαν εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr μετά τη δεξίωση το Βοτανικό Πάρκο το ζευγάρι διοργάνωσε πάρτι σε prive βίλα στα Χανιά με απέραντη θέα σε ολόκληρο τον κόλπο της Σούδας και με το βλέμμα να ταξιδεύει μέχρι και στον Ψηλορείτη.

Σκαρφαλωμένη σε ένα ιδιωτικό κτήμα, στην αρχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά, η βίλα, προσφέρει τη ζητούμενη εχεμύθεια και πολυτέλεια για να φιλοξενήσει το πάρτι με το οποίο «έκλεισε» η γαμήλια γιορτή του ζευγαριού.

Πρόσβαση φυσικά σε αυτό το prive party είχαν αυστηρά και μόνο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες οι 130 καλεσμένοι του ζευγαριού.

Πηγή: skai.gr

