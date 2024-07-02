Έναρξη υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 για την ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων με διαθέσιμη χρηματοδότηση για 10 καινοτόμες ιδέες!

Ποιο είναι το αντικείμενο του έργου FUTURAL;

Το FUTURAL είναι ένα έργο που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe με στόχο να ενδυναμώσει τις αγροτικές κοινότητες μέσα από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων πρωτοτυποποίησης, δοκιμών, πιλοτικών εφαρμογών και επίδειξης κοινωνικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών που καθοδηγούνται από την κοινότητα, μέσω της συνδημιουργίας σε έξι (6) πολυ-εταιρικές πιλοτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας διαφορετικά γεωγραφικά και κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί ένα σύνολο οκτώ (8) ψηφιακών έξυπνων λύσεων, σε πέντε (5) τομείς, και συγκεκριμένα: 1. Κυκλική Βιοοικονομία, Βιοποικιλότητα και Διαχείριση Οικοσυστήματος , 2. Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις, 3. Συμμετοχή των Πολιτών και Ποιότητα Ζωής, 4. Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, και 5. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μετριασμός των Επιπτώσεών της, για την αντιμετώπιση των πιεστικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων.

Τι αφορά η Ανοιχτή Πρόσκληση;

Το FUTURAL θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον δέκα (10) έργα (κατώτ. €60k και ανώτ.€120k ανά έργο / κατωτ. €30k € και ανώτ. €60k ανά τρίτο φορέα, δηλαδή μέλος του εταιρικού σχήματος που θα υποβάλει πρόταση) που θα αναπτύξουν τη δική τους έξυπνη λύση (διαφορετική από τις οκτώ έξυπνες λύσεις που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου FUTURAL), στους πέντε τομείς, που θα εφαρμοστούν σε άλλες αγροτικές περιοχές (σε τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές διαφορετικές από τις περιοχές που καλύπτονται από τις πιλοτικές περιοχές στο πλαισιο του έργου FUTURAL) και θα είναι διαθέσιμες στην METASEARCH πλατφόρμα του έργου, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη σε τρίτους φορείς ως μηχανισμό για την αύξηση του αριθμού των έξυπνων λύσεων που είναι διαθέσιμες στις αγροτικές κοινότητες και την επιτάχυνση της επέκτασης του δικτύου.

Ποιoς μπορεί να υποβάλλει πρόταση;

To FUTURAL θα δέχεται αιτήσεις από μικρά εταιρικά σχήματα που αποτελούνται από δύο (2) έως τέσσερα (4) μέλη, που περιλαμβάνουν ≥1 (τουλάχιστον ένα) τεχνικό φορέα (π.χ. ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς) και ≥1 (τουλάχιστον μία) αγροτική κοινότητα (π.χ. δήμοι, περιφερειακές αρχές, αναπτυξιακοί φορείς κτλ.) και οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους πέντε (5) προαναφερόμενους τομείς.

Χρονοδιάγραμμα

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 28 Ιουνίου 2024 και η περίοδος υποβολής θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2025. Η υλοποίηση των υπο-έργων θα χωριστεί σε τρεις φάσεις: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επικύρωση, με συνολική διάρκεια 12 μηνών, από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026.



Πώς μπορεί να υποβληθεί η πρόταση;

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://opencallhub.eu. Οι υποβολές που θα γίνουν μέσω οποιουδήποτε άλλου καναλιού θα απορρίπτονται αυτόματα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του FUTURAL (https://futural-project.eu/futural-open-call/) για να βρουν όλες τις λεπτομέρειες για την Ανοιχτή Πρόσκληση και την ενότητα Συχνές ερωτήσεις που είναι διαθέσιμες στο Open Call Hub (https://opencallhub.eu)..

Η αξιολόγηση θα γίνει από ανεξάρτητους αξιολογητές που θα εκτιμήσουν την ποιότητα κάθε πρότασης, συμπεριλαμβανομένων της ιδέας και εφικτότητας, της ετοιμότητας τεχνολογίας και της ανάπτυξης καινοτομίας, του αντίκτυπου και της αξιοποίησης αποτελεσμάτων, καθώς και της οργανωτικής ικανότητας και επάρκειας της ομάδας. Τα πλήρη κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα στα έγγραφα του Open Call Kit στην ιστοσελίδα του έργου.

Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ανοικτής Πρόσκλησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δεν θα αξιολογηθούν. Τα αγγλικά είναι επίσης η μόνη επίσημη γλώσσα καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου FUTURAL. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στα Αγγλικά για να είναι επιλέξιμα..



