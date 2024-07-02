Κλώντια Κατσαρά: Πέθανε η ιδρύτρια των «Παιδικών Χωριών SOS»

Η Κλώντια Κατσαρά, η γυναίκα που το 1975 ίδρυσε στην Ελλάδα τα Παιδικά Χωριά SOS, έφυγε πριν λίγες ημέρες από την ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τους συνεργάτες της και όσους την γνώρισαν.

«Αποχαιρετάμε την Κλώντια Κατσαρά, Ιδρύτρια και Επίτιμη Προέδρο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. H Κλώντια Κατσαρά οραματίστηκε, το 1975, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σε ανάγκη και, λειτουργώντας αθόρυβα και διακριτικά, έφερε στη χώρα μας την ιδέα του «οικογενειακού τύπου φροντίδας» του ανθρωπιστή Δρ. Hermann Gmeiner, ιδρύοντας τα Παιδικά Χωριά SOS και δημιουργώντας το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης.

Το πολυσήμαντο και πλούσιο κοινωνικό της έργο και η μνήμη της θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις καρδιές και στη μνήμη των εκατοντάδων παιδιών που μεγάλωσαν κοντά μας, αλλά και σε όλους εμάς σαν φωτεινό παράδειγμα αλτρουισμού και προσφοράς» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα Παιδικά Χωριά SOS.

Η Κλώντια Κατσαρά, ως φίλη και μέλος των Παιδικών Χωριών SOS στη Γαλλία, ήρθε στην Ελλάδα μ΄ ένα μεγάλο όνειρο και ένα συγκεκριμένο σκοπό: να δημιουργήσει ένα Παιδικό Χωριό SOS και στη χώρα μας, για τα παιδιά που δεν μπορούσαν να μεγαλώνουν, για διάφορους λόγους, κοντά στους γονείς τους.

Με την υποστήριξη λίγων φίλων της, που τους εμπιστεύθηκε το όραμά της και οι οποίοι ήταν τα 21 ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, με πείσμα και επιμονή στο σκοπό που ήθελε να υπηρετήσει, ξεκίνησε μια επίμονη προσπάθεια, αψηφώντας τους σκοπέλους της αναβλητικότητας και της γραφειοκρατίας, αναφέρεται στην ιστοσελίδα των Παιδικών Χωριών.

«Θυμάμαι μια μέρα μάς επισκέφθηκε, όπως το συνήθιζε, στη Βάρη. Εκείνο το πρωινό, ο μικρός Γιώργος, 18 μηνών τότε, έκλαιγε, και εμείς δε μπορούσαμε να σταματήσουμε το κλάμα του. Τον πήρε αγκαλιά, του είπε πως τα δάκρυά του ήταν πολύτιμα… Μάζεψε με το δάκτυλο τα δάκρυα που κυλούσαν στα μάγουλά του και, κρατώντας τον αγκαλιά, του είπε πως με αυτά τα δάκρυα θα ποτίσουν μαζί το λουλούδι που μεγάλωνε, δίπλα στο παράθυρο. Και το έκανε. Πότισε με τα δάκρυα του Γιώργου το λουλούδι και ο μικρός εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ, που έπαψε να κλαίει. Το πιο ακριβό νερό στον κόσμο είναι ένα δάκρυ. Η σύστασή του; 1% νερό και 99% συναίσθημα» αναφέρει η Νικολίτσα, πρώτη Μαμά SOS του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης.

«Όταν κάποτε ρωτήθηκε τι ήταν εκείνο που την ώθησε στη δημιουργία των Παιδικών Χωριών SOS στην Ελλάδα, εντελώς αυθόρμητα και φυσικά έδωσε την απάντηση. Δεν μπορούσε να κοιμάται ήσυχη, όταν γνώριζε ότι κάπου ένα παιδί ήταν μόνο του σε ένα θάλαμο. Σεμνή, ανιδιοτελής, γενναιόδωρη, μακριά από διάθεση προσωπικής προβολής με έμφυτη ευγένεια και πολιτισμό, δούλεψε ακούραστα για την εδραίωση της ιδέας και τη δημιουργία του πρώτου Παιδικού Χωριού SOS στη χώρα μας. Όσοι από εμάς είχαμε τη μεγάλη χαρά να την ζήσουμε και να μας μεταδώσει τον ενθουσιασμό και την έμπνευσή της, της είμαστε ευγνώμονες.» Άννη Κ.

Φωτογραφία αρχείου: Η Κλώντια Κατσαρά ανάμεσα στον τότε Πρόεδρο Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσάτσο, τη σύζυγό του Ιωάννα Τσάτσου και τον αρχιτέκτονα, Βασίλη Χατζηπάνο, ο οποίος σχεδίασε το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, μπροστά στην αρχική μακέτα του Χωριού

