Στη φυλακή οδηγείται ο κατηγορούμενος για εμπρησμό στη Ραφήνα

Στη φυλακή οδηγείται ο 38χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για εμπρησμό σε βαθμό κακουργήματος για φωτιά στη Ραφήνα, μετά την απολογία του ενώπιον της 22ης τακτικής ανακρίτριας.

Ο κατηγορούμενος, υπήκοος Ρουμανίας, απολογήθηκε για εμπρησμό από πρόθεση, τον οποίο φέρεται να αρνείται. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέος τον 38χρονο μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός φαίνεται να ισχυρίζεται ότι δεν έβαλε εκείνος τη φωτιά αλλά αντιθέτως όταν την είδε έσπευσε να βοηθήσει στην κατάσβεσή της.

Σε βάρος του 38χρονου έχουν απαγγελθεί ακόμα δύο κατηγορίες, για ανάλογη υπόθεση, σε βαθμό πλημμελήματος, για τη μία εκ των οποίων ήδη έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.