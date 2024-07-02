Εκτός από τις ακραία υψηλές τιμές θερμοκρασίας, ο φετινός Ιούνιος χαρακτηρίστηκε και από την απουσία βροχών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2006 μέχρι σήμερα, η απουσία βροχών εντοπίστηκε ακόμη και σε περιοχές που εκδηλώνονται συχνά βροχοπτώσεις αυτήν την περίοδο με βάση τη μέση τιμή της περιόδου 2007-2023.

Στο κέντρο της Αθήνας δεν έβρεξε καθόλου τον φετινό Ιούνιο (ο Ιούνιος του 2012 ήταν ο τελευταίος μήνας με μηδενική βροχή).

Μηδενική ήταν η βροχή και στη Λιβαδειά και τη Σπάρτη. Επίσης, ακόμη και σε περιοχές με υψηλές τιμές βροχόπτωσης, σύμφωνα με τη μέση τιμή της περιόδου 2017-2023, οι βροχές ήταν ελάχιστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

