Meteo: Πάνω από 1.600.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη - 270% αύξηση των καμένων εκτάσεων

Η αθροιστικά καμένη έκταση στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Τετάρτη 30 Αυγούστου, καταγράφει αύξηση +270% σε σύγκριση με την έκταση που κατά μέσο όρο (2002 - 2022) καίγεται ετησίως στη χώρα μας