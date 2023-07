Φωτιά τώρα στην Τανάγρα - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις Ελλάδα 14:52, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Προς το παρόν την προλάβαμε…Είμαστε όλοι εδώ και ελπίζουμε να μην έχουμε πρόβλημα» δήλωσε ο Δήμαρχος Τανάγρας ,Βασίλης Περγάλιας