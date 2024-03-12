Το Καλάθι της Σαρακοστής ξεκινάει από αύριο (Tετάρτη) και θα ισχύει μέχρι και τις 4 Μαΐου, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο, για όσους επιθυμούν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα, τόνισε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα

Δηλαδή, πέρα από τα είδη που ήδη περιλαμβάνει το Καλάθι του Νοικοκυριού τα οποία είναι νηστίσιμα, όπως για παράδειγμα όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, προστίθενται ο χαλβάς, τα κατεψυγμένα θαλασσινά και οι νηστίσιμες σαλάτες, σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

«Για τα κατεψυγμένα θαλασσινά, υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα δίνονται δύο κατηγορίες από κάθε σουπερμάρκετ για τη Σαρακοστή, τουλάχιστον δύο είδη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα κατεψυγμένα θαλασσινά βρίσκονται περίπου 4% φθηνότερα από ό,τι ήταν την ίδια εποχή. Ελπίζουμε ότι με το Καλάθι της Σαρακοστής θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση και αυτό μένει να το δούμε και στα στατιστικά στοιχεία τους επόμενους μήνες».

Γενικά για την εφαρμογή των μέτρων για την πάταξη της ακρίβειας ο γενικός γραμματέας ανέφερε πως «σε ό,τι αφορά στα καθαριστικά προϊόντα και στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και στις βρεφικές πάνες έχουμε μείωση μεταξύ 15 και 20%. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, και επιβεβαιώνεται και απ' την ηλεκτρονική παρακολούθηση ότι πράγματι τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί είναι ειλικρινή. Έλεγχοι γίνονται διαρκώς, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και έχουν συμμορφωθεί με το νόμο».

Ακόμη, πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που έχουμε απαγορεύσει τις προωθητικές ενέργειες όταν έχει προηγηθεί αύξηση τιμής, έχει παρατηρηθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις προωθητικές ενέργειες ως μέσο επικοινωνίας με τον καταναλωτή, έχουν σταματήσει να αυξάνουν τις τιμές τους και μάλιστα ορισμένες, πολλές θα έλεγα, έχουν ανακαλέσει και νέους αυξημένους τιμοκαταλόγους τιμών από την αρχή του χρόνου ή και πριν από αυτή, δηλαδή περίπου τον Δεκέμβρη. 'Αρα αυτές οι τιμές δεν εμφανίστηκαν ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.