Φωτιά στο Ακόντιο Λιβαδειάς - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ακόντιο Λιβαδειάς.
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ηςΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πηγή: skai.gr
