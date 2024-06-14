Λογαριασμός
Φωτιά στο Ακόντιο Λιβαδειάς - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ηςΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ

Φωτιά

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ακόντιο Λιβαδειάς. 

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ηςΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

