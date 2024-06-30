Φωτιά στην Σταμάτα Διονύσου

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή της Σταμάτας στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το πύρινο μέτωπο καίει κοντά σε σπίτια.

Ενισχύονται συνεχώς οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σταμάτα και απειλεί σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Έχουν κινητοποιηθεί εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς, χωματουργικά, καθώς και υδροφόρες του Δήμου.

Η φωτιά σύμφωνα με ακροατές του ΣΚΑΙ κατευθύνεται προς το βουνό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε στις εξής εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων:

-Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μαραθώνος

-Πλατεία Σταμάτας

-Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μακεδονίας Αίλια

Διακοπή κυκλοφορίας

Εξαιτίας της φωτιάς στη Σταμάτα η τροχαία ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Στέφανου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της συμβολής της με την Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στον Άγιο Στέφανο.

112

Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο και καλεί τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και εν συνεχεία δόθηκε εντολή για απομάκρυνση από την περιοχή της Αμυγδαλέζας προς την πλατεία Σταμάτας.

Επιπρόσθετα εντολή εκκένωσης έχει δοθεί και για τις περιοχές Ροδόπολη και Σταμάτα.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες για ένα δύσκολο πύρινο, μέτωπο καθώς η φωτιά έχει «περάσει» σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα.

Οι φλόγες σύμφωνα με αναφορές είναι κοντά στην Οδό Ρόδων.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς διαπιστώθηκε από drone της ΠΥ Ροδόπολη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής.

