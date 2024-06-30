Λαμία: Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην Καμηλόβρυση

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα πάνω από τη Λαμία και συγκεκριμένα στο δρόμο προς Δομοκό στο ύψος της Καμηλόβρυσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:30' μέσα από τον καταυλισμό των Ρομά, ωστόσο αυτή φορά ξέφυγε και λόγω του αέρα οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε δασική έκταση καίγοντας πουρνάρια και άλλα δέντρα.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΠΥ στη Λαμία σήμανε συναγερμός και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Λαμιέων.

Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και πέντε αεροσκάφη.

Ταυτόχρονα σηκώθηκαν και τα δυο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

LAMIA REPORT/ SKAIGR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.