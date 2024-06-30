Μεγάλη φωτιά με 4 εστίες στην Κερατέα - Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες - Εκκενώθηκαν 6 οικισμοί

Συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Πλάκα Κερατέας, η οποία ξέσπασε γύρω στις 12.00. Σπίτια της περιοχής παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και σήμερα δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής. Οι άνεμοι στην περιοχή είναι τόσο δυνατοί που οι ριπές τους ξεπερνούν ακόμη και τα 100 χλμ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση:

- Η πυρκαγιά δεν έχει ενιαίο μέτωπο, αλλά υπάρχουν 4 διαφορετικές εστίες. Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις (πάνω από 140 πυροσβέστες) δουλεύουν και στις 4 εστίες με συνεχείς ρίψεις των 17 εναέριων σε κάθε εστία. Αυτή την ώρα σηκώνονται κ 6 τράκτορες από Τατόι.

- Υπάρχει μεγάλη δυσκολία λόγω των ισχυρών ανέμων (οι ριπές ξεπερνούν τα 9 bf), των διάσπαρτων οικιών μέσα σε χωράφια και της χαμηλής βλάστησης (ξερά χόρτα και στην πλειονότητά τους ακαθάριστα οικόπεδα).

- Έχουν εκκενωθεί μέχρι τώρα με ασφάλεια 6 οικισμοί.

- Τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνδράμουν αστυνομία (που φροντίζει για τις εκκενώσεις), ΟΤΑ και στρατός (με μηχανήματα έργου).

Όπως δήλωσε ο πυρομετεωρολόγος Θ. Γιάνναρος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, οι πυρομετερεωλογικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα αντιστοιχούν στο τέλος Ιουλίου

