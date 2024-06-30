Λογαριασμός
Φωτιά στην Κερατέα: Εκτροπές στη Λαυρεωτική- Oλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εκτροπές στην περιοχή της Λαυρεωτικής για την φωτιά στην Κερατέα

Φωτιά στην Κερατέα: Εκτροπές στη Λαυρεωτική- Oι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ εξαιτίας της φωτιά στην Πλάκα Κερατέας.

Εκτροπές στην περιοχή της Λαυρεωτικής: 

- Παλαιάς Λ. Λαυρίου και Επαρχιάκη Οδό Κερατέας - Αναβύσσου

- Παλαιάς Λ. Λαυρίου και Λεωφ. Λαυρίου

- Καμαρίζης και Λ. Λαυρίου

- Λ. Πλάκας και Παλαιάς Λ. Λαυρίου

- Προφήτη Ηλία και Πάρνηθος (Λεγραινά)

- Διασταύρωση Μεγάλα Πεύκα (Συντερινα)

- Καμαρίζας και Μαρωνείας (Αγιος Κωνσταντίνος)

- Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου και Αγίας Παρασκευής

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Κερατέα
