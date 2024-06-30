Φωτιά στην Κερατέα: Εκτροπές στη Λαυρεωτική- Oι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ εξαιτίας της φωτιά στην Πλάκα Κερατέας.
Εκτροπές στην περιοχή της Λαυρεωτικής:
- Παλαιάς Λ. Λαυρίου και Επαρχιάκη Οδό Κερατέας - Αναβύσσου
- Παλαιάς Λ. Λαυρίου και Λεωφ. Λαυρίου
- Καμαρίζης και Λ. Λαυρίου
- Λ. Πλάκας και Παλαιάς Λ. Λαυρίου
- Προφήτη Ηλία και Πάρνηθος (Λεγραινά)
- Διασταύρωση Μεγάλα Πεύκα (Συντερινα)
- Καμαρίζας και Μαρωνείας (Αγιος Κωνσταντίνος)
- Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου και Αγίας Παρασκευής
Πηγή: skai.gr
