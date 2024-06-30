Εύβοια: Μεγάλη φωτιά στην Ριτσώνα

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Ριτσώνας.

Αυτή την ώρα η πυρκαγιά καίει ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία είναι εκτεθειμένα σε υπαίθριο χώρο δίπλα στο εργοστάσιο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Σύμφωνα με το evima.gr, κάτοικοι από το Βαθύ Αυλίδας λένε πως στο σημείο ακούγονται συνέχεια εκρήξεις.

To ίδιο μέσο αναφέρει πως έγινε εκκένωση της Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών, για την προστασία τους από τον καπνό στην ατμόσφαιρας.

Θα μεταφερθούν σε κοντινές Δομές.

«Τα μηχανήματα του Δήμου συνεχίζουν να δουλεύουν στις εντολές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η δήμαρχος Χαλκιδέων.

Η φορά του ανέμου είναι τέτοια ώστε ο καπνός να κινείται προς τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ρίψεις γίνονται από τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί κατά μήκος της παλιάς Εθνικής οδού προς τη Χαλκίδα για να μην περάσουν οι φλόγες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς υπάρχουν κι άλλα εργοστάσια.

Οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή της Ριτσώνας και οι άνδρες της πυροσβεστικής προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μέσα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου καίγονται εύφλεκτα υλικά μεταξύ των οποίων ελαστικά και στρώματα.

Στην ευρύτερη περιοχή εκτός από πολλά εργοστάσια υπάρχει και η δομή των προσφύγων της Ριτσώνας που όμως δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να προχωρήσουν οι φλόγες πέρα από τον συγκεκριμένο χώρο του εργοστασίου ανακύκλωσης.

Να υπενθυμίσουμε πως σήμερα στην Εύβοια σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε προβλέπεται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορίας 4)και ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορίας 3) σε περιοχές αρμοδιότητας των ΔασαρχείωνΑλιβερίου, Χαλκίδας, Λίμνης και Ιστιαίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, ανέφερε μιλώντας στον Σκάι 100.3 πως η φωτιά ξέσπασε στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης, κατά πάσα πιθανότητα από μονάδα ανακυκλώσιμων υλικών.

Κοντά βρίσκεται η Δομή προσφύγων η οποία με βάση τη φορά των ανέμων δεν κινδυνεύει, τόνισε.

Η φωτιά είναι εντός των βιομηχανικών ζωνών και τα υλικά που επεξεργάζονται εκεί, είναι άκρως εύφλεκτα, υπογράμμισε.

112

Οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά στη Ριτσώνα κατέστησαν αποπνικτική την ατμόσφαιρα ακόμα και ενδεικτικά μήνυμα να μείνουν εντός του σπιτιού τους έλαβαν αρκετοί πολίτες.

