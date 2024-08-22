Φωτιά στην Αττική

Έως το τέλος Αυγούστου θα αρχίσει να καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες από τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική, όπως διαβεβαίωσε μέσω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100.3, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ο κύριος Τριαντόπουλος, ανέφερε πώς έως τώρα έχουν κατατεθεί 120 αιτήσεις για οικονομική στήριξη, εκ των οποίων οι 69 έχουν οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 345 αυτοψίες σε κτήρια, με 60 κατοικίες να έχουν βγει κόκκινες, δηλαδή ακατάλληλες για χρήση και 108 κίτρινες (προς επισκευή).

Πηγή: skai.gr

