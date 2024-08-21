Ειδικό σχέδιο για την αντιπυρική προστασία και την ανάταξη των δασών και των ρεμάτων της Αττικής καταρτίζει η κυβέρνηση, έτσι ώστε μια πυρκαγιά να μην κάνει υπερμετάδοση στο αστικό ιστό, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Εξήγησε ότι τα ρέματα αποδεικνύεται πως δουλεύουν σαν υπερμεταδότες φωτιάς και εκτός αστικού ιστού -χαράδρες και ρέματα -και στον αστικό ιστό.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκυλακακης, στο πλαίσιο της δασικής μεταρρύθμισης υπάρχουν πλέον μελέτες για όλα τα δάση της Αττικής και μπαίνουν δασικοί συνεταιρισμοί μαζί με ιδιωτικές εταιρείες, μέσα στα δάση, με διαγωνισμούς, από το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου, για να γίνονται αραιώσεις και καθαρισμοί, στο πλαίσιο ενός διαχειριστικού σχεδίου σε μόνιμη βάση.

Τόνισε ότι εδώ και πολλές δεκαετίες, πάνω από 5 - 6 δεκαετίες τα δάση της Ελλάδας και της Αττικής ήταν χωρίς καμιά διαχείριση και έχουν συσσωρεύσει τεράστια καύσιμη ύλη.

Για τη φωτιά στην Αττική την χαρακτήρισε ως μια από τις πιο δύσκολες, όχι από πλευράς καταστροφικότητας, αλλά από πλευράς ταχύτητας λόγω ανεμών.

Ανέφερε παράλληλα ότι σχεδιάζεται ειδικό πρόγραμμα "πρασινίζω τον κήπο μου - πρασινίζω την Πεντέλη" για τον άμεσο καθαρισμό και την ανάπλαση των ιδιωτικών κήπων που έχουν καεί, σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

