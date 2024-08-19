Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η Αστυνομία σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής - και συγκεκριμένα στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά - τα οποία εντοπίστηκαν με διαρρηκτικά εργαλεία μέσα στο οχημά τους, με σκοπό να κάνουν πλιάτσικο στα καμένα.

Πρόκειται για 2 Ρομά, σεσημασμένους για παρόμοιες υποθέσεις κατά το παρελθόν ενώ και οι δύο έδιναν και το «παρών» σε οικεία αστυνομικά τμήματα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που κάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στις πληγείσες περιοχές της Αττικής, έγιναν και δεκάδες προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

