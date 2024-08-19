Λογαριασμός
Παραμυθένιος γάμος… με τρίκυκλο στη Σύρο - Δείτε βίντεο

Οι μελλόνυμφοι, φανερά συγκινημένοι και χαρούμενοι, έφτασαν στο δημαρχείο αγκαλιά, πάνω στο τρίκυκλο και καταχειροκροτήθηκαν από τους καλεσμένους τους

Σύρος γάμοs τρίκυκλο

Γάμος βγαλμένος από άλλη εποχή  έγινε το Σάββατο στη Σύρο, εκεί που η νύφη και ο γαμπρός δεν πήγαν με άσπρο άλογο στο δημαρχείο… αλλά με ένα μπορντό τρίκυκλο.

Το ζευγάρι φρόντισε να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους καλεσμένους του όταν έφτασε στο δημαρχείο με ένα μπορντό τρίκυκλο, συνοδευόμενοι από τον θείο τους, οποίος ήταν οδηγός!

syros trikiklo

Νωρίτερα, η νύφη έφτασε με πατινάδα (με όργανα) στο κέντρο της Ποσειδωνίας, όπου είχαν δώσει ραντεβού με το γαμπρό για να φτάσουν μαζί στο δημαρχείο. 

Στη συνέχεια οι μελλόνυμφοι,  φανερά συγκινημένοι και χαρούμενοι, έφτασαν στο δημαρχείο στην Ποσειδωνία και καταχειροκροτήθηκαν από τους καλεσμένους.

Πηγή: cyclades24.gr

