Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/8) σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Λούβαρη στην Ηλιούπολη.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μπροστά σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος στην είσοδο του κτηρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στους μετρητές και στην πόρτα της εισόδου.

Η Αστυνομία και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ μετέβησαν επιτόπου και συνέλλεξαν στοιχεία. Διενεργείται προανάκριση.

