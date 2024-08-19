Λογαριασμός
Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Ο εμπρηστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μπροστά σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος στην είσοδο κτηρίου στην οδό Λούβαρη

Ηλιούπολη έκρηξη πολυκατοικία

Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/8) σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Λούβαρη στην Ηλιούπολη.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μπροστά σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος στην είσοδο του κτηρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στους μετρητές και στην πόρτα της εισόδου.

Η Αστυνομία και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ μετέβησαν επιτόπου και συνέλλεξαν στοιχεία. Διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: ΕΡΤ

