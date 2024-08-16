Φωτιά στην Βορειανατολική Αττική: 104 οι ακατάλληλες κατοικίες

Από την περασμένη Τρίτη (13/8) τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται σε καθημερινή βάση και πραγματοποιούν ελέγχους και αυτοψίες σε κτιριακές υποδομές σε περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής μετά τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, υπό την καθοδήγηση της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, με περισσότερους από 60 μηχανικούς, και πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε οκτώ δήμους της Αττικής, έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου των αυτοψιών, το οποίο και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες σε επικοινωνία και συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους δήμους της περιοχής.

Ειδικότερα, οι αυτοψίες των κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚ έλαβαν χώρα σε πυρόπληκτες περιοχές των δήμων Βριλησσίων, Διονύσου, Μαραθώνα, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Χαλανδρίου και Ωρωπού, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους δήμους, καθώς οι επισκέψεις και οι αυτοψίες εδράζονται στην καθοδήγηση και ενημέρωση από τα στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνολικά, μέχρι τώρα, στους παραπάνω οκτώ δήμους της Αττικής, διενεργήθηκαν 184 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 158 σε κατοικίες, 21 σε αποθήκες, 2 σε δημόσια κτίρια και 3 σε επαγγελματικούς χώρους.

Από αυτές τις αυτοψίες έχει προκύψει πως 104 κατοικίες χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες προς χρήση και κατεδαφιστέες («κόκκινες») και προσωρινά ακατάλληλες προς χρήση που απαιτούν επισκευαστικές εργασίες («κίτρινες»), με την κατανομή στις δύο κατηγορίες να είναι 40 και 64 αντίστοιχα.

Επίσης, 54 κατοικίες μετά και τη διενέργεια των αυτοψιών, χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες για χρήση («πράσινες») με κάποιες ενδεχομένως ελαφριές ζημιές.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ και τις επόμενες ημέρες στην Αττική, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους δήμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αιτήματα των πολιτών.

Τέλος, όσον αφορά το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής, που είναι επίσης στο πεδίο και πραγματοποιούν αυτοψίες σε επιχειρήσεις, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 30 περιπτώσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

