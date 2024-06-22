Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Στραπουριές στο νησί της Άνδρου ξέσπασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι. Το μέτωπο της φωτιάς επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 8 μποφόρ.

Παρόλα αυτά, η επέμβαση των επίγειων δυνάμεων, σε συνδιασμό με τα εναέρια μέσα, έσπασαν το πύρινο μέτωπο και πλέον η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων δίνεται στις διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να υπάρχουν και οι οποίες ενισχύονται λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Ο ΣΚΑΪ μετέδωσε εικόνα από την περιοχή της φωτιάς, δείχνοντας σπίτι να έχει παραδοθεί στις φλόγες και να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Και δεύτερο μήνυμα από το 112 ζητάει από τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Στραπουριές, Λάμυρα, Μένητες και Υψηλά Άνδρου να απομακρυνθούν προς την Χώρα της Άνδρου.

Στο σημείο βρίσκονται επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μιλώντας στο skai.gr ο δήμαρχος του νησιού, Θεοδόσης Σουσούδης ανάφερε ότι η φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη, κινδυνεύουν οικισμοί καθώς η φωτιά καίει σε οικισμούς κοντά στην χώρα της Άνδρου. Παράλληλα, επισήμανε ότι στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Νωρίτερα μήνυμα από το 112 ζητούσε από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Στραπουριές #Άνδρου παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2024

Πηγή: skai.gr

