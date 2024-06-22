Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Ρέστη, στην Σαλαμίνα και συγκεκριμένα σε χορτολιβαδική έκταση. Χάρης στην άμεση επέμβαση η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική κατά την διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης σημειώθηκε ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος. Από την ανατροπή τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες, όποιοι μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας του νησιού για περαιτέρω εξετάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ρέστη #Σαλαμίνας παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2024

Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ρέστη από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη έως το ύψος της οδού Γρηγορίου Ε΄.

