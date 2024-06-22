Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα –Ανετράπη πυροσβεστικό όχημα (Βίντεο)

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην λεωφόρο Ρέστη από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη έως το ύψος της οδού Γρηγορίου Ε - Από την ανατροπή τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες, όποιοι μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας του νησιού για περαιτέρω εξετάσεις

UPDATE: 12:09
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Ρέστη, στην Σαλαμίνα και συγκεκριμένα σε χορτολιβαδική έκταση. Χάρης στην άμεση επέμβαση η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική κατά την διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης σημειώθηκε ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος. Από την ανατροπή τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες, όποιοι μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας του νησιού για περαιτέρω εξετάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 

Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ρέστη από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη έως το ύψος της οδού Γρηγορίου Ε΄.

