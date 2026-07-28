Kυβέρνηση Μερτς: Ανασχηματισμός και εσωτερική ανταρσία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση Μερτς αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου και τις τριπλές εκλογές του Σεπτεμβρίου σε Σαξονία-Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο.

Υπάρχει έντονη αναταραχή στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), με το σκάνδαλο του παραιτηθέντα επικεφαλής της Κ.Ο. Γενς Σπαν να προκαλεί πολιτική κρίση, ενώ αύριο 29 Ιουλίου αναμένεται η επίσημη ανάληψη της ηγεσίας της Κ.Ο. από τον Τόρστεν Φράι.

Στο Υπουργείο Μεταφορών διορίζεται νέος υπουργός, ο Στέφεν Μπίλγκερ, ειδικός στο χαρτοφυλάκιο, εν μέσω σοβαρών προβλημάτων στις γερμανικές υποδομές μεταφορών και αμφισβητήσεων για τη διαχείριση του υπουργείου.

Όλα του ανασχηματισμού δύσκολα για τον καγκελάριο. Νέος υπουργός Μεταφορών ο Στέφεν Μπίλγκερ, αύριο συνεδρίαση της Κ.Ο. για εκλογή νέου επικεφαλής και έντονη δυσαρέσκεια στην CDU.Ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Μερτς, που από τη μια πλευρά πρέπει να διαχειριστεί τον απόηχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές του Σεπτεμβρίου σε Σαξονία-Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο. Εκτός όλων αυτών, ο καγκελάριος πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα, που αγγίζει τα όρια πια της «ανταρσίας».



Πρώτα το σκάνδαλο με τον παραιτηθέντα επικεφαλής της Κ.Ο. Γενς Σπαν, με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος κυβερνητικός ανασχηματισμός. Αύριο, 29 Ioυλίου, αναμένεται στη γερμανική βουλή η ειδική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της Κ.Ο. του κόμματος από τον Τόρστεν Φράι, πρώην υπ. Επικρατείας στην καγκελαρία.

Πηγή: Deutsche Welle

Ταυτόχρονα, σε καυτή πατάτα αναδεικνύεται το Υπουργείο Μεταφορών. Εν μέσω προκλήσεων, αμφισβήτησης και σοβαρών δυσλειτουργιών στα γερμανικά δίκτυα και υποδομές, νέος υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, ο οποίος θεωρείται γνώστης του χαρτοφυλακίου. Διετέλεσε υφυπουργός Μεταφορών από το 2018 έως το 2021 και ήταν μέλος της Επιτροπής Μεταφορών στην Μπούντεσταγκ.Η αποχώρηση του προκατόχου του, Πάτρικ Σνίντερ, ήταν επεισοδιακή, με έντονο παρασκήνιο και αιχμές κατά των επιλογών Μερτς. Ωστόσο και ο Μπίλγκερ δεν είναι πρόσωπο που χαίρει εκτίμησης στην αντιπολίτευση, ενώ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο κριτικής περιβαλλοντικών οργανώσεων.Οι «αντάρτες» του ΜάιντςΤην ίδια στιγμή, στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Φρίντριχ Μερτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, στέλεχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή-κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης, απουσία αναγνώρισης προς τη συμβολή της βάσης του κόμματος και εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις συνολικές επιλογές Μερτς.Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο κρατίδιο με πρωτεύουσα το Μάιντς, η οικογένεια Σνίντερ χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, ενώ πρωθυπουργός του κρατιδίου είναι ο Γκόρντον Σνίντερ, αδερφός του Πάκτρικ Σνίντερ. Μάλιστα ως ένδειξη διαμαρτυρίας ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Μάιντς με τον καγκελάριο στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο.Η εικόνα στους Χριστιανοδημοκράτες της Ρηνανίας-Παλατινάνου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο, με στελέχη να του επιρρίπτουν αδιαφάνεια ως προς τις αποφάσεις του, δεδομένου ότι ο Σνίντερ ήταν πρόσωπο ευρείας αποδοχής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπο, δυσαρέσκεια υπάρχει και σε άλλες τοπικές οργανώσεις των Χριστιανοδημοκρατών, με στελέχη να μεταφέρουν στον καγκελάριο την αίσθησή τους ότι «διοικεί το κόμμα σαν να ήταν επιχείρηση», κάτι που, σύμφωνα με την Bild και το δίκτυο n-tv, φαίνεται να εξαγρίωσε τον ίδιο.Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο γερμανικό κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές στην ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστου του Μερτς στη θέση του επικεφαλής της Κ.Ο., ως ένδειξη διαμαρτυρίας.Το ρήγμα πάντως εντός του κυβερνώντος κόμματος βαθαίνει και δεν αποκλείεται να φουντώσει εκ νέου η συζήτηση ακόμα και για αντικατάσταση καγκελαρίου. Πριν από λίγους μήνες η συζήτηση αυτή είχε φουντώσει και πάλι, δεδομένων των χαμηλών ποσοστών του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, με δημοσιογραφικές αναφορές να κάνουν λόγο ακόμα και για πιθανό διάδοχο: τον δημοφιλή Χέντρικ Βυστ, τοπικό πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Bεστφαλίας.

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