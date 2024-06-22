Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Μελισσουργός του Δήμου Βόλβης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος επιχείρησαν για την κατάσβεση δύο αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.