Συνελήφθη στα Ιωάννινα το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 48χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φόνο στην Ιταλία το 2011 και ήταν καταζητούμενος.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του 2021 των ιταλικών αρχών, για τα αδικήματα του φόνου και της σοβαρής σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με τον ιταλικό ποινικό κώδικα, του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 22 ετών και 8 μηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

