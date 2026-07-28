Formula E: Διπλό βάθρο για τη Citroën Racing στο Τόκιο με πρωταγωνιστή τον Nick Cassidy

Η Citroën Racing Formula E επιβεβαίωσε την αγωνιστική της άνοδο στο διπλό E-Prix του Τόκιο, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της φετινής χρονιάς. Με τον Nick Cassidy να κατακτά την τρίτη θέση στον πρώτο αγώνα και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στον δεύτερο, η ομάδα έφυγε από την Ιαπωνία με δύο συνεχόμενα βάθρα, πολύτιμους βαθμούς και σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει του φινάλε της σεζόν.

Το πρώτο σκέλος του αγωνιστικού διημέρου αποτέλεσε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία του Tokyo E-Prix, με τη στρατηγική να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η υποχρεωτική διαδικασία Pit Boost, η διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας και η σωστή αξιοποίηση του Attack Mode αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες σε έναν αγώνα όπου οι διαφορές κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στις ελεύθερες δοκιμές, η Citroën Racing κατάφερε να περάσει και τα δύο μονοθέσιά της στις μονομαχίες των κατατακτηρίων. Ο Nick Cassidy εκκίνησε από την έβδομη θέση, ενώ ο Jean-Éric Vergne υποχώρησε στη δέκατη έπειτα από ποινή.

Λίγο πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα, το paddock της Formula E απέτισε φόρο τιμής στον Cyril Blais, αρχηγό της ομάδας, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η ενός λεπτού σιγή φόρτισε συναισθηματικά μία ήδη απαιτητική εβδομάδα για τη γαλλική ομάδα.

Στην πίστα, όμως, ο Cassidy έκανε τη διαφορά. Με άριστη διαχείριση ενέργειας στο πρώτο μέρος του αγώνα και ιδανικό συγχρονισμό στο Pit Boost και το Attack Mode, ο Νεοζηλανδός βρέθηκε σε θέση επίθεσης όταν οι αντίπαλοί του άρχισαν να χάνουν ρυθμό. Οι διαδοχικές προσπεράσεις τον έφεραν στην τρίτη θέση, χαρίζοντας στη Citroën Racing ακόμη ένα βάθρο μετά την επιτυχία της στη Σαγκάη.

Ο Jean-Éric Vergne ακολούθησε διαφορετική στρατηγική, διατηρώντας σταθερό ρυθμό και εξοικονομώντας ενέργεια για το δεύτερο μισό του αγώνα. Η έβδομη θέση στην καρό σημαία πρόσθεσε σημαντικούς βαθμούς στη συγκομιδή της ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε τον πρώτο αγώνα με 138 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Βροχή, κόκκινη σημαία και νέο βάθρο

Ο δεύτερος αγώνας στο Τόκιο αποδείχθηκε ακόμη πιο απρόβλεπτος. Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στην ακύρωση των τρίτων ελεύθερων δοκιμών, ενώ οι μεταβαλλόμενες συνθήκες δυσκόλεψαν σημαντικά τις κατατακτήριες, αφήνοντας τους Vergne και Cassidy στη 12η και 13η θέση αντίστοιχα.

Η Citroën Racing επέλεξε διαφορετική στρατηγική για κάθε οδηγό. Ο Vergne ενεργοποίησε νωρίς το πρώτο Attack Mode, επιδιώκοντας να κερδίσει γρήγορα θέσεις, ενώ ο Cassidy επέλεξε να διατηρήσει ενέργεια ώστε να επιτεθεί στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

Η επιλογή αποδείχθηκε ιδανική. Καθώς η πίστα στέγνωνε, ο Cassidy άρχισε να ανεβαίνει εντυπωσιακά στην κατάταξη, πραγματοποιώντας διαδοχικές προσπεράσεις που τον έφεραν στη δεύτερη θέση. Ο Vergne βρισκόταν επίσης σε τροχιά βάθρου, πριν η εξέλιξη του αγώνα ανατρέψει τις ισορροπίες.

Δύο γύρους πριν από τον τερματισμό, ένα ατύχημα πολλών μονοθεσίων προκάλεσε κόκκινη σημαία. Μετά τη σύντομη διακοπή, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με ένα μοναδικό αγωνιστικό γύρο, όπου ο Cassidy άντεξε στην πίεση του Jake Dennis και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση. Ο Vergne, έχοντας εξαντλήσει μεγάλο μέρος της διαθέσιμης ενέργειάς του στην προσπάθεια ανάκαμψης, περιορίστηκε τελικά στην πέμπτη θέση.

Με φόρα για τον τελικό της σεζόν

Το διπλό βάθρο του Nick Cassidy αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή επιτυχία της Citroën Racing Formula E και επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της ομάδας στους τελευταίους αγώνες. Με συνολικά 166 βαθμούς και την πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων, η γαλλική ομάδα ταξιδεύει πλέον στο Λονδίνο για τον τελευταίο διπλό αγώνα της χρονιάς, έχοντας αποκτήσει τη δυναμική που αναζητούσε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Οι δηλώσεις της Διευθύνουσας Συμβούλου της MSG, Beth Paretta, αλλά και του Nick Cassidy, αποτύπωσαν το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα. Και οι δύο στάθηκαν στην ενότητα που επέδειξαν όλα τα μέλη της Citroën Racing μετά την απώλεια του Cyril Blais, αφιερώνοντας ουσιαστικά τα δύο βάθρα στη μνήμη του και υπογραμμίζοντας ότι η καλύτερη συνέχεια της σεζόν βρίσκεται ακόμη μπροστά.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSG, Beth Paretta, χαρακτήρισε το διπλό βάθρο ως «μια πραγματική ανταμοιβή για τη δέσμευση και την ανθεκτικότητα που επέδειξε κάθε μέλος της Citroën Racing Formula E».

Από την πλευρά του, ο Nick Cassidy δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το αποτέλεσμα στην Ιαπωνία, μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία για την αγωνιστική του πορεία. «Η Ιαπωνία ήταν πάντα ένα πολύ ξεχωριστό μέρος για μένα, οπότε αυτό το αποτέλεσμα μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους σημαίνει πολλά», δήλωσε ο Νεοζηλανδός, τονίζοντας παράλληλα ότι τα δύο βάθρα αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά και την ενότητα που έδειξε η ομάδα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

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