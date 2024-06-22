e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών της εβδομάδας 25- 28 Ιουνίου 2024

Συνολικά 2.319.647.462 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.186.372 δικαιούχους, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.137.580.602 ευρώ σε 2.406.489 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2024.

- Στις 27 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.127.466.860 ευρώ σε 1.731.961 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2024.

- Στις 28 Ιουνίου, θα καταβληθούν 4.500.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Ιουλίου 2024.

- Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, θα καταβληθούν 13.400.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 12 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

- 700 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 2 εκατ. ευρώ σε 200 φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών).

- 6 εκατ. ευρώ σε 72 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

