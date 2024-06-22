Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 13:30 σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαρκόπουλο Αττικής καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, άρθηκαν οι εκτροπές κυκλοφορίας που είχαν εφαρμοστεί στη λεωφόρο Μαρκοπούλου και στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

