Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Άρθηκαν οι εκτροπές κυκλοφορίας που είχαν εφαρμοστεί στη λεωφόρο Μαρκοπούλου και στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω της πυρκαγιά

UPDATE: 15:41
Πυρκαγιά σε Μαρκόπουλο Αττικής

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 13:30 σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαρκόπουλο Αττικής καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, άρθηκαν οι εκτροπές κυκλοφορίας που είχαν εφαρμοστεί στη λεωφόρο Μαρκοπούλου και στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark