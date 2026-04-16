Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην Αιγιάλεια, σε γεωργική έκταση, κοντά στα Σελιανίτικα πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, φέρεται να ξεκίνησε όταν άτομο επιχείρησε να κάψει ξερά χόρτα, ωστόσο η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της και συγκεκριμένα 37 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

