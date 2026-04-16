Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Tα στοιχεία που βρέθηκαν στο δωμάτιο

Με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Τις απαντήσεις για το τί συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ, το βαθμό τυχόν εμπλοκής των τριών ανδρών αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ήδη πάντως τα όσα καταθέτουν σοκάρουν.

Όσα εκτυλίχθηκαν σε αυτό το δωμάτιο τα ξημερώματα της Τρίτης, επιχειρούν να εξακριβώσουν τα στελέχη της Ασφάλειας Κεφαλονιάς, που συνεχίζουν τις έρευνες για το θάνατο της Μυρτούς.

Οι φίλοι της άτυχης 19χρονης, με τις κινήσεις που έκαναν κατά τη διάρκεια της βραδιάς και αφού το κορίτσι άρχισε να δείχνει φανερά προβλήματα υγείας (συγκεκριμένα σπασμούς), γίνεται αντιληπτό πως είχαν ξεκάθαρη γνώση της σοβαρότητας της κατάστασης και προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η απόφασή τους να μην την βοηθήσουν.

Συγκεκριμένα, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, ο 23χρονος, μετά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, καθάρισε το χώρο και έκρυψε το κινητό της τηλέφωνο.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο χώρο φέρεται να εντοπίστηκαν πάνω στο κρεβάτι δύο κηλίδες αίματος. Παράλληλα και μια λευκή πετσέτα με μια κηλίδα σε τραπέζι.



Επί τέσσερις ώρες κάμερες ασφαλείας από το διάδρομο του ξενοδοχείου αποτυπώνουν τις κινήσεις της 19χρονης και των τριών συλληφθέντων, με τις αρχές να εξετάζουν αν υπήρχε καθυστέρηση στην ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

«Αυτό που έχουμε είναι ένα βιντεοληπτικό υλικό που μας έχει βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο έφτασε η κοπέλα και τον τρόπο με τον οποίο την μετέφεραν μετά. Δυστυχώς έχουμε μόνο την πλευρά των κατηγορουμένων που εξετάστηκαν προφορικά», εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι περιγραφές του φίλου της 19χρονης στους αστυνομικούς σοκάρουν:

«Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μη ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος», κατέθεσε.

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι η Μυρτώ έκανε δύο φορές χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις περιγραφές του υπήρχε διαφωνία για τον αν θα έπρεπε να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ.

«Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβόμαστε να πάρουμε το ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στον δρόμο», είπε στις αρχές.

Σύμφωνα με τις αναφορές του 23χρονου, ο πρώην αρσιβαρίστας ήταν εκείνος που έφερε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο.

«Της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον ... (σ.σ. τον πρώην αρσιβαρίστα) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου 15 λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη».

Ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής απασχολεί τις αρχες από τον Ιανουάριο του 2020 και έχει καταγορηθεί μεταξύ άλλων για σωματικές βλάβες, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ναρκωτικά, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παράσυρση πεζού με εγκατάλειψη, απείθεια και απελευθέρωση κρατουμένου.

Οι τρείς συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως, θα απολογηθούν την Παρασκευή στον ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

