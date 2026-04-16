Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η μητέρα ενός εκ των ανήλικων από τα νότια προάστια στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά τη λεηλασία και τον βανδαλισμό σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, γεννηθείς το 2008, φέρεται να αναγνωρίστηκε από βιντεοληπτικό υλικό και συνελήφθη η 57χρονη μητέρα του χθες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο νεαρός αναζητείται.

Υπενθυμίζεται, πως οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στο γραφείο του διευθυντή και να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό, ενώ η μεγαλύτερη απώλεια καταγράφηκε στο γραφείο των καθηγητών. Από εκεί εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφήνοντας το εκπαιδευτικό ίδρυμα χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση της καθημερινής διδασκαλίας.



Η δράση των εισβολέων δεν περιορίστηκε μόνο στην κλοπή. Οι εσωτερικοί χώροι του συγκροτήματος υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς οι δράστες άδειασαν πυροσβεστήρες στους διαδρόμους και χρησιμοποίησαν μπογιές για να γράψουν συνθήματα στους τοίχους. Παράλληλα, παραβιάστηκαν πόρτες σε αρκετές αίθουσες διδασκαλίας, προκαλώντας αναστάτωση και επιβάρυνση στη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλεξαν στοιχεία και αναζήτησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, είχε σχολιάσει με ανάρτησή του στο Facebook το συμβάν και υποσχέθηκε πως ο Δήμος θα βοθήσει τις Αρχές για να βρεθούν οι ένοχοι:

Η πρώτη ανάρτηση μετά την Ανάσταση και το Πάσχα θα θέλαμε να περικλείει ένα μήνυμα αγάπης.

Δυστυχώς περιέχει ένα μήνυμα μίσους.

Μίσος απέναντι στο σχολείο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη δημόσια περιουσία.

Από «γνωστούς-αγνώστους».

Έχουμε όμως κι εμείς ένα μήνυμα προς αυτούς:

Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου.

Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.

Οι εικόνες που βλέπετε είναι από τους εισβολείς στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, οι οποίοι έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες παντού σε όλο το κτίριο…

Έκλεψαν δε και σημαντικό ποσό που φύλαγε η διεύθυνση για την εκδρομή των παιδιών.

Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία.

Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις.

Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και - εφόσον είναι ανήλικοι - στους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Πηγή: skai.gr

