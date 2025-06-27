Ακόμη μια φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, αυτή τη φορά στη Βαλανιδούσσα του Δήμου Πάργας, με το 112 να στέλνει νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους για ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον οικισμό, όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς ήταν άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής, του Δήμου και των κατοίκων.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Πάργας η πυρκαγιά προκλήθηκε από καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο κόπηκε, έβγαλε σπινθήρες και πήρε φωτιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς πήραν μέρος 12 πυροσβεστικά οχήματα με 25 άνδρες, ένα πεζοπόρο τμήμα από την 5η ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο, καθώς επίσης μηχανήματα του Δήμου και οι κάτοικοι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαλανιδούσσα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

