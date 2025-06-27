Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης του «Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΥΥ» και της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής» που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, για τη νέα διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης του Οργανισμού, η οποία διεξάγεται πλέον από εξωτερικούς ιδιώτες.

Οι αιτήσεις ακύρωσης απορρίφθηκαν καθώς κρίθηκε ότι οι δύο Σύλλογοι των εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ, δεν είχαν έννομο συμφέρον να στραφούν κατά τον προσβαλλόμενων αποφάσεων.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι η αίτηση ακυρώσεως των δυο Συλλόγων στρεφόταν, μεταξύ άλλων, κατά της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 42349/5.9.2024 απόφασης του υπουργού Υγείας με τίτλο «εξαίρεση κατηγοριών παροχών υγείας, προκειμένου οι εν λόγω δαπάνες να ελέγχονται και να εκκαθαρίζονται σε πραγματικό χρόνο από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς που ειδικεύονται στον κλινικό έλεγχο και στον έλεγχο δαπανών υγείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 5086/2024».

Ειδικότερα, κατά τη διάσκεψη της Ολομέλειας κεκλεισμένων των θυρών, με εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Βασιλική Κίντζιου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Πικραμένου, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης «ως απαράδεκτες», καθώς κρίθηκε «κατά πλειοψηφία ότι οι αιτούντες στερούνται εννόμου συμφέροντος προς άσκησή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

