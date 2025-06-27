Τούρκος, 31 ετών, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καταζητούμενος στην πατρίδα του ως ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και εκβίαση.

Την εκδοσή του ζητεί τουρκικό δικαστήριο, με τις φερόμενες πράξεις να έχουν τελεστεί τον Οκτώβριο του 2024, όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα.

Αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το τουρκικό αίτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.