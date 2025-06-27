Λογαριασμός
Συνελήφθη Τούρκος που καταζητείται στην πατρίδα του για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του

Τούρκος, 31 ετών, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καταζητούμενος στην πατρίδα του ως ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και εκβίαση.

Την εκδοσή του ζητεί τουρκικό δικαστήριο, με τις φερόμενες πράξεις να έχουν τελεστεί τον Οκτώβριο του 2024, όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα.

Αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το τουρκικό αίτημα. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

