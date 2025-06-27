Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Λευκόχωμα Λακωνίας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 μονάδες πεζοπόρων από την 9η ΕΜΟΔΕ και την ΔΙΠΥΝ Λακωνίας, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λευκόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.