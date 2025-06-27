Λογαριασμός
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Λακωνία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα

UPDATE: 16:17
φωτιά πυροσβεστική

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Λευκόχωμα Λακωνίας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 μονάδες πεζοπόρων από την 9η ΕΜΟΔΕ και την ΔΙΠΥΝ Λακωνίας, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

