Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Λευκόχωμα Λακωνίας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 μονάδες πεζοπόρων από την 9η ΕΜΟΔΕ και την ΔΙΠΥΝ Λακωνίας, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 27, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λευκόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
